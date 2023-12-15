Дарья Карпина опубликовала совместную фотографию с мужем

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своём телеграм-канале поделилась совместной фотографией с мужем в новогоднем антураже.

Фото: Телеграм-канал Дарьи Карпиной

Напомним, в данный момент 54-летний специалист находится в отпуске. Он выйдет из него 10 января вместе с «Ростовом». Игроки команды пройдут медицинский осмотр и поедут на сборы в Объединённые Арабские Эмираты сразу после новогодних праздников. Южане располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко после 18 проведённых матчей.

Валерий Карпин сыграл свадьбу с Дарьей летом 2017 года в эстонском городе Нарва. В сентябре 2018 года в семье появилась первая дочь, а в апреле 2020 года — вторая дочь.

Ранее Дарья Карпина опубликовала фотографии с дочерьми.