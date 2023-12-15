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В РПЛ пошутили над внешним сходством Захаряна и нового тренера «Сочи» Морено

В телеграм-канале Российской Премьер-Лиги пошутили над внешним сходством российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и нового тренера «Сочи» Роберта Морено.

«Арсен Захарян всего несколько месяцев в Испании, а уже так шикарно выучил язык. Гений!» — написано в сообщении.

Видео доступно в телеграм-канале Мир Российская Премьер-Лига.

Сегодня, 15 декабря, «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера команды. Последним местом работы 46-летнего специалиста была испанская «Гранада». Ранее Морено входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.