В РПЛ пошутили над внешним сходством Захаряна и нового тренера «Сочи» Морено

В телеграм-канале Российской Премьер-Лиги пошутили над внешним сходством российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и нового тренера «Сочи» Роберта Морено.
«Арсен Захарян всего несколько месяцев в Испании, а уже так шикарно выучил язык. Гений!» — написано в сообщении.
Видео доступно в телеграм-канале Мир Российская Премьер-Лига.
Сегодня, 15 декабря, «Сочи» объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера команды. Последним местом работы 46-летнего специалиста была испанская «Гранада». Ранее Морено входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.