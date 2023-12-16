Спортдир «Интера» — о продлении контракта с Лаутаро: сейчас это дело времени, а не желания

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал, как обстоит ситуация с пролонгацией трудовых соглашений с нападающим «нерадзурри» Лаутаро Мартинесом и полузащитником миланского клуба Генрихом Мхитаряном.

«На текущий момент это вопрос времени, а не желания. Мы хотим продолжать сотрудничество с ними в течение длительного времени, а они, в свою очередь, также хотят остаться в «Интере», — приводит слова Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Аузилио заявлял, что миланский клуб работает над продлением контракта с Мхитаряном в ускоренном режиме. Текущее трудовое соглашение армянского футболиста с «Интером» рассчитано до лета 2024 года. В свою очередь, Лаутаро ранее сообщил, что надеется на завершение процесса пролонгации контракта с «нерадзурри» до Рождества. Его текущее трудовое соглашение рассчитано до лета 2026 года.