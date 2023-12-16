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Сербский нападающий Бирманчевич стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА обнародовал результаты голосования на звание лучшего футболиста игровой недели 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Его победителем стал сербский нападающий пражской «Спарты» Велько Бирманчевич, который забил два мяча в игре с кипрским «Арисом» (3:1).

Номинантами на звание лучшего футболиста прошедшей недели ЛЕ также были нападающий «Олимпиакоса» Костас Фортунис, защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу и форвард пражской «Славии» Моймир Хитил. Фортунис в игре с ТСЦ (5:2) отметился тремя голевыми передачами, Гонсалу Инасиу сделал дубль в матче со «Штурмом» (3:0), а Хитил дважды поразил ворота «Серветта» (4:0).

Звания лучшего игрока недели Лиги Европы в этом сезоне также удостаивались Ладислав Крейчи («Спарта»), Моймир Хитил («Славия» П), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Саша Хорват (ЛАСК), Михаэль Грегорич («Фрайбург»).