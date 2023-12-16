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Объявлено имя лучшего игрока недели в Лиге конференций

Официальный сайт УЕФА обнародовал результаты голосования на звание лучшего футболиста игровой недели 6-го тура группового этапа Лиги конференций.

Его победителем стал нападающий тель-авивского «Маккаби» Эран Захави, который забил два мяча в игре с бельгийским «Гентом» (3:1).

Номинантами на звание лучшего футболиста прошедшей недели ЛК также были полузащитник «Генка» Брайан Хейнен, нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко и португальский форвард «Легии» Жозуэ. Хейнен в игре с «Чукаричками» (2:0) отметился одним голом, Джеко сделал дубль в матче с трнавским «Спартаком» (4:0), Жозуэ сделал голевые передачи во встрече с «АЗ Алкмар» (2:0).

Ранее звания лучшего игрока недели в Лиге конференций дважды удостаивался Беньямин Нюгрен («Норшелланн»), по разу Звеномир Кожулж («Зриньски»), Эрик Жуниор Эбимбе («Айнтрахт» Ф) и Гифт Орбан («Гент»).