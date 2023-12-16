Ховард Уэбб: было бы глупо отказываться от VAR

Руководитель Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховард Уэбб ответил на вопрос, стоит ли отказываться от ВАР.

«Было бы глупо отказываться от инструмента, который может устранять явные ошибки из игры – почти 40 в этом сезоне. Обычно мы имеем около 100 ситуаций, исправленных с помощью VAR. Почему вы хотите убрать его и оставить ошибки в игре?

Мы всегда ищем способы, как можно улучшить его использование путём последовательного применения в субъективном мире футбола и расширенного использования технологий. Я понимаю, что задержки могут вызвать разочарование, но иногда их не избежать, если вы старательно выполняете работу.

Это защищает игру от некоторых явных ошибок, и я не думаю, что многие судьи захотят остаться без этой возможности в больших матчах», — цитирует Уэбба BBC.