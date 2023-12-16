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Ховард Уэбб: было бы глупо отказываться от VAR

Ховард Уэбб: было бы глупо отказываться от VAR
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Руководитель Английской ассоциации профессиональных арбитров (PGMOL) Ховард Уэбб ответил на вопрос, стоит ли отказываться от ВАР.

«Было бы глупо отказываться от инструмента, который может устранять явные ошибки из игры – почти 40 в этом сезоне. Обычно мы имеем около 100 ситуаций, исправленных с помощью VAR. Почему вы хотите убрать его и оставить ошибки в игре?

Мы всегда ищем способы, как можно улучшить его использование путём последовательного применения в субъективном мире футбола и расширенного использования технологий. Я понимаю, что задержки могут вызвать разочарование, но иногда их не избежать, если вы старательно выполняете работу.

Это защищает игру от некоторых явных ошибок, и я не думаю, что многие судьи захотят остаться без этой возможности в больших матчах», — цитирует Уэбба BBC.

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