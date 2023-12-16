Почеттино рассказал, что разрешил игрокам «Челси» провести вечеринку после поражения

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что игроки команды собрались на рождественскую вечеринку после поражения от «Эвертона» (0:2) в 16-м туре чемпионата Англии.

«Я дал разрешение и думаю, что это хорошо. Конечно, после игры с «Эвертоном» люди могут сказать что-то другое. Но, когда у вас молодая команда и парни, прибывшие из разных стран и разных культур, такого рода мероприятия могут собрать их в одном месте и помочь людям узнать друг друга в другой среде.

По моему опыту, это здорово, именно поэтому я не стал им препятствовать. После этого было приятно, потому что мы говорили об ужине, и они были счастливы, потому что это была возможность пообщаться с людьми, с которыми они, возможно, общаются нечасто», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».