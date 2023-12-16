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Родри: лучшая версия «Манчестер Сити» ещё впереди

Родри: лучшая версия «Манчестер Сити» ещё впереди
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о настроении в команде.

«Мы чувствуем себя очень позитивно в том смысле, что к нам вернулся боевой дух, потому что он немного упал из-за результатов. Но мы всегда готовы бороться, в этой команде нет сомнений.

Думаю, что лучшая версия этой команды ещё впереди, когда мы восстановим всех игроков и машина заработает снова. Я пытаюсь поговорить с ребятами об этом. Мы невероятная команда, и она построена из отдельных личностей. Мы должны показать всё лучшее в каждом игроке.

Если я хочу добиться чего-то снова, я должен быть лучшей версией себя с прошлого сезона, и именно так это работает. Я думаю, что каждый должен сделать шаг вперёд, и они это делают», — приводит слова Родри официальный сайт «Манчестер Сити».

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