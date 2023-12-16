Бояринцев: не представляю, как с Джикией может быть конфликт, — он нормальный парень

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Я знаком с Георгием лично. Конечно, не очень близко, но знаком. Не представляю, как с ним может быть какой-то конфликт. Он абсолютно нормальный парень, большой профессионал. Бывают противоречия между тренером и капитаном. Может, у них такое было, но не знаю.

Если у Георгия сложная ситуация, неудивительно, что он может оказаться в другом клубе. Он хороший игрок для РПЛ. Не хочу гадать, что у них с Абаскалем. Если это влияет на попадание Георгия в состав, то надо уходить и искать более приемлемый вариант. В этом нет ничего страшного», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Краснодар» рассмотрит кандидатуру Джикии в случае ухода из клуба защитника Хуниора Алонсо.