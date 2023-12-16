Игрок «Юнайтед» Рашфорд пропустил матч ЛЧ с «Баварией» из-за вируса «зимней рвоты»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд пропустил минувший матч Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), а также несколько тренировок «красных дьяволов» из-за острой вирусной кишечной инфекции, называющейся норовирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, на текущий момент английский футболист чувствует себя хорошо и уже вернулся к тренировкам с основной командой клуба из Манчестера.

Норовирус чаще всего проявляется в холодный период года, из-за чего получил название «зимняя рвота». Его симптоматика проявляется в виде тошноты, рвоты, повышения температуры. Данный вирус характеризуется высоким уровнем заразности.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.