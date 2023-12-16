Девять игроков «Баварии» — в топ-11 самых дорогих футболистов Бундеслиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. В него вошли девять игроков мюнхенской «Баварии» и по одному игроку из «Байера» и «РБ Лейпциг».
1–2. Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).
1–2. Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).
3. Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).
4. Лерой Зане («Бавария», € 80 млн).
5. Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн).
6–7. Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 млн).
6–7. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).
8–9. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).
8–9. Кингсли Коман («Бавария», € 65 млн).
10–11. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», € 60 млн).
10–11. Ким Мин Джэ («Бавария», € 60 млн).