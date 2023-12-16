Девять игроков «Баварии» — в топ-11 самых дорогих футболистов Бундеслиги

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. В него вошли девять игроков мюнхенской «Баварии» и по одному игроку из «Байера» и «РБ Лейпциг».

1–2. Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн).

1–2. Гарри Кейн («Бавария», € 110 млн).

3. Флориан Вирц («Байер», € 100 млн).

4. Лерой Зане («Бавария», € 80 млн).

5. Йозуа Киммих («Бавария», € 75 млн).

6–7. Хави Симонс («РБ Лейпциг», € 70 млн).

6–7. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).

8–9. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).

8–9. Кингсли Коман («Бавария», € 65 млн).

10–11. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», € 60 млн).

10–11. Ким Мин Джэ («Бавария», € 60 млн).