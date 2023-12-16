«Кёльн» получил рекордный штраф за использованную болельщиками пиротехнику

Немецкий «Кёльн» был оштрафован на € 595 тыс. из-за того, что его болельщики чрезмерно использовали пиротехнические средства перед началом матча 8-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1), в результате чего на стадионе произошло сильное задымление, а игра была отложена на шесть минут. Об этом информирует официальный сайт «козлов».

Фанаты «Кёльна» используют пиротехнику на мачте Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией» (с 3:40):

Права на видео принадлежат Youtube-каналу Groundhopper FC

Сообщается, что € 198 тыс. из указанной суммы «Кёльн» обязан вложить в улучшение системы безопасности на собственном стадионе.

Исполнительный директор «Кёльна» Кристиан Келлер заявил, что он не видит ничего предосудительного в использовании фанатами пиротехники, однако считает, что недопустимо пересекать границы дозволенного. При этом «козлы» не согласны с назначенной суммой штрафа, считая её завышенной.