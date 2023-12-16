Бояринцев: нет уверенности, что «Спартак» с этим составом сможет бороться за чемпионство

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев выразил сомнения относительно того, что красно-белые смогут составить конкуренцию лидерам чемпионата России в борьбе за чемпионство, если не усилят состав.

«Спартак» хорошо поработал на трансферном рынке летом. Но осенний отрезок показал, что если бороться за золото, то надо найти ещё усиление. Не сомневаюсь, что «Спартак» будет бороться за тройку, но в опорную зону топового футболиста можно было бы посмотреть. В атаке же у них всё хорошо. В обороне появляются игроки, но нет уверенности, что «Спартак» с этим составом сможет бороться за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после первой части Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице. На первой строчке расположился «Краснодар», заработавший 38 очков.