Гендиректор «Пари НН»: аренда Марадишвили? Нет дыма без огня

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможной аренде полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Аренда Марадишвили? Мы пока не можем это комментировать, потому что есть определённые моменты, которые клуб сначала должен выполнить внутри себя. Нет дыма без огня, но пока не могу подтвердить», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл за «Локомотив» восемь матчей, в которых забил один мяч. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.