«Уже устал вам объяснять». Энрике резко отреагировал на вопрос о позиции Мбаппе на поле

Главному тренеру «Пари Сен-Жермен» Луису Энрике не понравился вопрос журналистов о том, почему у нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе стало меньше свободы на футбольном поле.

«Мне не нужно никому ничего доказывать. У Килиана Мбаппе такая же свобода, как и была, когда я приехал сюда. Он наш лучший игрок, который каждый сезон забивает 50 голов и отдаёт 25 результативных передач. Он играет не только на позиции «девятки», но и с полной свободой на правом и левом фланге. Я буду снова повторять это вам. Мне не нужно уговаривать Мбаппе играть подобным образом», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ранее испанский специалист публично раскритиковал Мбаппе за то, что он делает на поле меньше, чем он мог бы.

В нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €180 млн.