Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев наблюдает за Матчем звёзд Кубка России со стула

Вадим Евсеев наблюдает за Матчем звёзд Кубка России со стула
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер «Кубани» Вадим Евсеев смотрит за Матчем звёзд Фонбет Кубка России со стула у бровки поля. Выставочная игра продолжается в эти минуты. После первого тайма сборная Пути РПЛ обыгрывает команду Пути регионов со счётом 8:3. Мероприятие проходит на «Live Арене» в Сколкове.

Вадим Евсеев возглавляет команду Пути регионов. Матч с командой пути РПЛ проходит в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. До игры прошли челленджи — испытания на силу, скорость и ловкость игроков. В число членов жюри, кроме футболистов, вошли баскетболист Андрей Кириленко, фигуристка Евгения Медведева и гимнастка Ангелина Мельникова.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Мелбет Первой лиги «Кубань» располагается на 15-й строчке с 20 очками.

Материалы по теме
Сборная Пути РПЛ победила в необычном матче! Но её уничтожили в челленджах
Сборная Пути РПЛ победила в необычном матче! Но её уничтожили в челленджах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android