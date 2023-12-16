Вадим Евсеев наблюдает за Матчем звёзд Кубка России со стула

Российский тренер «Кубани» Вадим Евсеев смотрит за Матчем звёзд Фонбет Кубка России со стула у бровки поля. Выставочная игра продолжается в эти минуты. После первого тайма сборная Пути РПЛ обыгрывает команду Пути регионов со счётом 8:3. Мероприятие проходит на «Live Арене» в Сколкове.

Вадим Евсеев возглавляет команду Пути регионов. Матч с командой пути РПЛ проходит в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. До игры прошли челленджи — испытания на силу, скорость и ловкость игроков. В число членов жюри, кроме футболистов, вошли баскетболист Андрей Кириленко, фигуристка Евгения Медведева и гимнастка Ангелина Мельникова.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Мелбет Первой лиги «Кубань» располагается на 15-й строчке с 20 очками.