Уникальный матч в нашем футболе! Пиняев и Обляков против звёзд «Амкала» и 2DROTS. LIVE

Сегодня, 16 декабря, на «Лайв Арене» в Новоивановском состоится Матч звёзд Fonbet Кубка России. Команда Пути РПЛ во главе с Сергеем Пиняевым и Иваном Обляковым встретится с Командой Пути регионов, за которую в том числе сыграют представители «Амкала» и 2DROTS. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России 16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК Команда пути РПЛ Не начался Команда пути регионов Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав команды Пути РПЛ:

Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»).

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»).

Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»).

Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

Состав команды Пути регионов:

Вратари: Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»).

Защитники: Александр Коренблюм («Динамо» Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»).

Полузащитники: Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»).

Нападающие: Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).

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