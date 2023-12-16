Уникальный матч в нашем футболе! Пиняев и Обляков против звёзд «Амкала» и 2DROTS. LIVE

Сегодня, 16 декабря, на «Лайв Арене» в Новоивановском состоится Матч звёзд Fonbet Кубка России. Команда Пути РПЛ во главе с Сергеем Пиняевым и Иваном Обляковым встретится с Командой Пути регионов, за которую в том числе сыграют представители «Амкала» и 2DROTS. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.
Состав команды Пути РПЛ:
Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»).
Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»).
Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»).
Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).
Состав команды Пути регионов:
Вратари: Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»).
Защитники: Александр Коренблюм («Динамо» Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»).
Полузащитники: Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»).
Нападающие: Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).
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