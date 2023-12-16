Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Черышев рассказал, за какую команду в карьере ему нравилось выступать больше всего

Денис Черышев рассказал, за какую команду в карьере ему нравилось выступать больше всего
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий итальянской «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос о том, за какую из команд в его профессиональной карьере ему нравилось играть больше всего.

«У меня были очень счастливые этапы в карьере, но были и другие. Не могу выбрать какой-то один из них. Я был счастлив даже в «Спортинге», где начал играть, ещё будучи ребёнком. Понятно, что время в «Реале» было особенным, потому что именно этот клуб дал мне шанс стать профессионалом. Я всегда буду ему за это благодарен. В «Вильярреале» и «Валенсии» у меня тоже были прекрасные моменты. Также я не забываю о сборной России, с которой мне удалось сыграть на чемпионате Европы и мира», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, Черышев попал в систему мадридского «Реала» в 2006 году. В основной команде мадридского клуба россиянин дебютировал в 2013 году и принадлежал «сливочным» до 2016-го. За этот период Черышев принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Дмитрий Черышев: «Спартак» сохраняет шансы на чемпионство, у «Крыльев» нет того потенциала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android