Денис Черышев рассказал, за какую команду в карьере ему нравилось выступать больше всего

Крайний нападающий итальянской «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос о том, за какую из команд в его профессиональной карьере ему нравилось играть больше всего.

«У меня были очень счастливые этапы в карьере, но были и другие. Не могу выбрать какой-то один из них. Я был счастлив даже в «Спортинге», где начал играть, ещё будучи ребёнком. Понятно, что время в «Реале» было особенным, потому что именно этот клуб дал мне шанс стать профессионалом. Я всегда буду ему за это благодарен. В «Вильярреале» и «Валенсии» у меня тоже были прекрасные моменты. Также я не забываю о сборной России, с которой мне удалось сыграть на чемпионате Европы и мира», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, Черышев попал в систему мадридского «Реала» в 2006 году. В основной команде мадридского клуба россиянин дебютировал в 2013 году и принадлежал «сливочным» до 2016-го. За этот период Черышев принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.