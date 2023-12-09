Дмитрий Черышев: «Спартак» сохраняет шансы на чемпионство, у «Крыльев» нет того потенциала

Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев прокомментировал победу «Спартака» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:0).

«Достаточный реванш для «Спартака» за поражение 0:4 от «Крыльев» в первом круге? Даже если бы счёт был 1:0, то было бы достаточно, чтобы насладиться результатом и той игрой, которую команда продемонстрировала.

Кто сохраняет из команд шансы на чемпионство? «Спартак», наверное, всё‑таки больше! У «Крыльев» нет того потенциала, чтобы бороться за медали», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).