Гладилин: «Спартаку» не стоит расставаться с Джикией, это сильный защитник

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что команде не стоит расставаться с защитником Георгием Джикией.

«Это пока всего лишь слухи. У Джикии действующий контракт со «Спартаком». То, что он сейчас не попадает в стартовый состав — это временная ситуация. Просто тренер так видит. Георгий, конечно, пригодится команде. Он опытный футболист, капитан команды, легенда «Спартака». Так что, думаю, расставаться с ним не стоит. Джикия ещё принесёт команде пользу — это сильный защитник, который входит в сборную нашей страны по футболу. А в порядке ли он будет, зависит уже от него самого», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» может подписать Джикию, если уйдёт их основной защитник — Хуниор Алонсо.