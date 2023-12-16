«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 16 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча будет проведена на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды уже объявили стартовые составы.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Аке, Льюис, Эрнандес, Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Уорд, Андерсен, Гехи, Ричардс, Митчелл, Клайн, Олисе, Шлупп, Ридевалд, Матета.

Сейчас «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 33 очка в 16 проведённых матчах. «Кристал Пэлас», в свою очередь, находится на 15-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.