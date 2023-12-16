Клопп – о матче с «МЮ»: чем больше плохого говорят о них, тем лучше они играют с нами

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который пройдёт 17 декабря.

«Мне никогда не нравится, когда заголовки о «Манчестер Юнайтед» не очень хорошие перед нашей совместной игрой. Чем больше плохого люди говорят о них, тем лучше они играют в матче с нами», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

На данный момент после 16 сыгранных матчей команда Клоппа является лидером чемпионата с 37 очками. «Манчестер Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на шестом месте с 27 очками.

В прошлом сезоне команды дважды встречались в рамках АПЛ. В первом матче манкунианцы выиграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. А в ответной игре мерсисайдцы разгромили «красных дьяволов» со счётом 7:0.