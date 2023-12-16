Хави: не понимаю, почему после игры с «Атлетико» нас оценивали на 10, а сейчас на ноль

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об оценках, которые журналисты на данный момент ставят каталонской команде. Напомним, сине-гранатовые проиграли в трёх из последних семи матчей.

«Я не понимаю реакции журналистов на два поражения подряд. Настало время сплотиться, ещё больше верить в проект. Мы на пресс-конференции, а создаётся ощущение, будто мы на похоронах. А если сезон закончится великолепно для „Барсы“, то что тогда? После игры с «Атлетико» нас оценивали на 10, сейчас – на 0. Я искренне этого не понимаю», — приводит слова Хави Goal.com.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в испанской Ла Лиге. Подопечные Хави набрали 34 очка после 16 туров и отстают от лидирующей «Жироны» на семь очков.

Ранее о Хави высказался наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.