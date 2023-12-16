Сербский вратарь Петрович впервые вышел в стартовом составе «Челси»

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» в составе лондонского клуба на поле появился сербский голкипер Джордже Петрович. Таким образом, для 24-летнего футболиста данное появление стало первым в стартовом составе лондонского клуба.

Напомним, основной вратарь «Челси» Роберт Санчес получил повреждение в матче 16-го тура с «Эвертоном» (0:2). По прогнозам медицинского персонала лондонцев, испанец пропустит около трёх недель.

Петрович перешёл в «Челси» минувшим летом из американского «Нью-Инглэнд Революшн» за € 14 млн. В текущем сезоне сербский вратарь провёл за лондонцев лишь один неполный матч, выйдя на замену в прошлом туре с «Эвертоном». Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.