«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Грилиш вывел хозяев вперёд на 24-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 1:0.

На 24-й минуте игры «Манчестер Сити» вышел вперёд. В составе хозяев забитым мячом отметился Джек Грилиш. Голевую передачу оформил Фил Фоден.

Напомним, «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 33 очка в 16 проведённых матчах. «Кристал Пэлас», в свою очередь, пребывает на 15-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.