«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Грилиш вывел хозяев вперёд на 24-й минуте
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В эти минуты проходит матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 1:0.
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Грилиш – 24' 2:0 Льюис – 54'
На 24-й минуте игры «Манчестер Сити» вышел вперёд. В составе хозяев забитым мячом отметился Джек Грилиш. Голевую передачу оформил Фил Фоден.
Напомним, «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 33 очка в 16 проведённых матчах. «Кристал Пэлас», в свою очередь, пребывает на 15-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.
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