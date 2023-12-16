Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Команды разошлись миром — 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 23-й минуте — голом отметился форвард Эрмедин Демирович. Через 13 минут дортмундцы сравняли счёт усилиями Дониэлла Малена. Во втором тайме команды не отметились забитыми мячами. Матч так и завершился — 1:1.

После сегодняшнего матча дортмундская «Боруссия» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии по футболу, набрав 26 очков в 15 проведённых матчах. «Аугсбург», в свою очередь, находится на 11-й позиции с 17 очками после аналогичного количества встреч.