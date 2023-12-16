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Бакаев забил дебютный гол за «Аль-Вахду»

Бакаев забил дебютный гол за «Аль-Вахду»
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду» Абу-Даби, забил свой первый гол за клуб из ОАЭ.

Российский хавбек отметился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата ОАЭ с «Аль-Айном». Для первого взятия ворот Бакаеву понадобилось 11 матчей.

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев забивает гол в ворота «Аль-Айна»

Напомним, Бакаев перешёл в «Аль-Вахду» на правах аренды в середине сентября этого года. В текущем сезоне полузащитник провёл за новую команду 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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