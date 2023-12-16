«Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на экс-игрока «Шахтёра»

Санкт-петербургский «Зенит» может обменять игрока команды Вендела в турецкий «Галатасарай» на бывшего футболиста украинского «Шахтёра» Тете, сообщает Gala news.

Бразилец Тете является воспитанником «Гремио», откуда перешёл в украинский «Шахтёр» зимой 2019 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, за него заплатили € 15 млн. После трёх лет выступления в клубе весной 2022 года он был арендован французским «Лионом», а затем отправился в аренду в английский «Лестер». Летом 2023 года в качестве свободного агента присоединился к «Галатасараю».

В общей сложности Тете провёл за «Шахтёр» 108 матчей во всех турнирах, в которых отметился 31 забитым мячом и 15 голевыми передачами. Нынешняя рыночная стоимость 23-летнего нападающего — € 24 млн.