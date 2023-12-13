Агент опроверг информацию о желании Вендела покинуть «Зенит»

Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, опроверг сообщения о просьбах футболиста к руководству «Зенита» о переходе во «Фламенго». Ранее такая информация появилась в СМИ.

«Это фейк, это всё ложь. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает.

Он очень счастлив в «Зените» на данный момент, и его игра на поле показывает, что он очень предан команде. Если и будет какое-либо предложение, то только официальным путём. Игрок доверяет своим агентам», — приводит слова Рибейро журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил четыре мяча и оформил четыре голевые передачи.