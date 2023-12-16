«Заявить, что мы – главный клуб России». Женский «Спартак» раскрыл контракт с новичком
23-летняя нападающая «Рубина» Кристина Черкасова перешла в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
В новой команде она будет играть под номером 7. Отмечается, что в детстве Кристина занималась в футбольной школе «Спартак-2». Срок контракта между сторонами не раскрывается.
Примечательно, что московский клуб опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой Черкасова подписывает официальный контракт с клубом. Его условия выглядят следующим образом:
- «Ты – футболистка ЖФК «Спартак»;
- Ты будешь играть в футбол за ЖФК «Спартак»;
- После каждого гола ты соглашаешься делать празднование в камеру сотрудника медиакоманды;
- Медиакоманда может снимать с тобой видео в месяц по её желанию (можно отказаться, ничего страшного);
- На каждой фотографии ты показываешь ромбик из пальцев;
- В первом интервью ты соглашаешься заявить, что «Спартак» – главный, лучший и самый популярный клуб России».
Фото: Пресс-служба ЖФК «Спартак»
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