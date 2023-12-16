Николай Ларин: нынешнее выступление «Крыльев Советов» — компенсация за прошлый сезон

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин оценил игру самарских «Крыльев Советов» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В прошлом сезоне в некоторых матчах «Крыльям» очень не везло. Два года подряд такого не бывает, поэтому сейчас происходит некая компенсация за прошлый сезон. В июле я всем своим знакомым говорил, что «Крылья Советов» будут одними из лидеров. Неплохой состав, хорошие футболисты. Для меня нет ничего удивительного в том, что «Крылья» забили больше всех и находятся в верхней части таблицы», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На данный момент «Крылья Советов» занимают шестое место в таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина набрали 29 очков за 18 туров.