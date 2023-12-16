Хавбек «Лейпцига» Форсберг согласовал контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз»

Полузащитник немецкого «Лейпцига» и сборной Швеции Эмиль Форсберг перейдёт в клуб из МЛС — «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает EuroFoot.

По информации источника, стороны успешно согласовали контракт. Соглашение будет действовать до 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. 32-летний шведский хавбек присоединится к американскому клубу в январе. Сумма возможного трансфера не уточняется. Отметим, что и «Лейпциг», и «Нью-Йорк Ред Буллз» принадлежат компании «Ред Булл».

Форсберг выступает за «Лейпциг» с января 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее стало известно, какого футболиста «Лейпциг» рассматривает в качестве замены Форсбергу.