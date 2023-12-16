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Тренер «Лутона» поблагодарил фанатов за поддержку игрока, перенесшего остановку сердца

Тренер «Лутона» поблагодарил фанатов за поддержку игрока, перенесшего остановку сердца
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Главный тренер «Лутона» Роб Эдвардс выразил благодарность фанатам, которые поддержали игрока команды Тома Локьера, перенесшего остановку сердца во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Об этом сообщает Daily Mail.

Когда Локьер потерял сознание, Эдвардс одним из первых бросился на поле. Он отогнал игроков от Тома, чтобы медицинский персонал оказал капитану команды помощь. После того, как Локьера увезли в больницу, наставник «Лутона» отдал дань благодарности болельщикам и поаплодировал им, так как они поддержали Тома.

Напомним, матч 17-го тура АПЛ «Борнмут» – «Лутон Таун», который проходил сегодня, был остановлен на 59-й минуте, когда Том Локьер потерял сознание и, как выяснилось чуть позже, перенёс остановку сердца. Игрока после этого доставили в больницу. Матч было решено доиграть в другой день со счёта 1:1.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Остановлен
1 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Адебайо – 3'     1:1 Соланке – 58'    
Турнирная таблица АПЛ
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