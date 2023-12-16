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Фанаты высмеяли украинского игрока «Челси» Мудрика за удар в сторону углового флажка

Болельщики высмеяли украинского игрока лондонского «Челси» Михаила Мудрика за удар в сторону углового флажка в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

На 22-й минуте украинский футболист обвёл двух игроков соперника, а потом решился на удар издали, однако мяч полетел в сторону углового флажка.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

«Мудрик обвёл игрока, а затем чуть не попал в угловой флажок», — отреагировал пользователь Jonty;

«Мудрик пытался передать мяч своему другу в толпе», — написал комментарий фанат соперников Trey;

«То, что Мудрик нанёс этот удар, является хорошим примером того, на каком он сейчас уровне», — ответил болельщик «Челси» Johyan;