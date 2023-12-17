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Тренер «Кристал Пэлас» посмеялся над Гвардиолой после мяча, который сделал счёт равным

Тренер «Кристал Пэлас» посмеялся над Гвардиолой после мяча, который сделал счёт равным
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Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон посмеялся над наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после мяча, который сделал счёт равным в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (2:2).

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE.

На 90+5-й минуте Майкл Олисе реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт — 2:2. Сразу после этого Гвардиола очень сильно расстроился, а Ходжсон посмеялся над своим оппонентом.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» после такого же количества проведённых игр находится на 15-й строчке и имеет в своём активе 17 очков. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 37 очками.

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