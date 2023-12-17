Тренер «Кристал Пэлас» посмеялся над Гвардиолой после мяча, который сделал счёт равным

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон посмеялся над наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после мяча, который сделал счёт равным в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (2:2).
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На 90+5-й минуте Майкл Олисе реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт — 2:2. Сразу после этого Гвардиола очень сильно расстроился, а Ходжсон посмеялся над своим оппонентом.
На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» после такого же количества проведённых игр находится на 15-й строчке и имеет в своём активе 17 очков. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 37 очками.