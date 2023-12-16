«Манчестер Сити» добыл победу лишь в одном из шести последних матчей АПЛ

В субботу, 16 декабря, «Манчестер Сити» в родных стенах не смог переиграть «Кристал Пэлас» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги — 2:2. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы смогли победить только в одном из последних шести матчей чемпионата.

В последний раз «Манчестер Сити» побеждал дважды подряд в АПЛ в конце октября — начале ноября. Тогда «горожане» разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Борнмут» (6:1). На протяжении последующих шести матчей «Сити» обыграл лишь «Лутон Таун» (2:1) Также подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с «Челси» (2:2), «Ливерпулем» (1:1), «Тоттенхэмом» (3:3) и Кристал Пэлас (2:2). В ещё одной игре «горожане» на выезде уступили «Астон Вилле» — 0:1.

Свой следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 23 декабря. Команда Гвардиолы на домашней арене встретится с «Брентфордом». Начало игры — в 18:00 мск.