«Эспаньол» подал в суд из-за спорного решения судьи в матче прошлого сезона Ла Лиги

«Эспаньол» подал иск в гражданский суд из‑за спорного решения судьи в матче 36-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 с «Атлетико» Мадрид (3:3).

«13 декабря суды Мадрида представили новые аргументы в отношении событий, произошедших в матче между «Эспаньолом» и «Атлетико». После немедленной передачи информации в руки наших юридических служб, «Эспаньол» решил подать в суд, чтобы защитить свои интересы.

То, что произошло в том матче, выходит далеко за рамки понятных человеческих ошибок в спорте. Это решение и другие ситуации, по нашему мнению, решающим образом повлияли на вылет, которого мы могли бы избежать на поле в матче 38‑го тура с «Альмерией» (3:3)», — сообщает пресс-служба клуба.

В игре с «Атлетико» арбитр засчитал спорный мяч, который забил Антуан Гризманн. По итогу сезона «Эспаньол» вылетел в Сегунду.

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