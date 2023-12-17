Источник: Осимхен летом перейдёт в «Арсенал»

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен летом 2024 года перейдёт в лондонский «Арсенал», сообщает аккаунт MoArsenal86 в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, «канониры» могут подписать нигерийца за € 120 млн, но при этом существуют механизмы, которые могут увеличить стоимость до € 134 млн.

Также неаполитанцы интересуются нападающим Габриэлем Жезусом, именно поэтому может произойти обмен, и цена на Осимхена будет снижена.

Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» рассматривает Виктора в качестве «плана С», если «сливочным» не получиться подписать Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

Осимхен в нынешнем сезоне сыграл за «Наполи» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восьмью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.