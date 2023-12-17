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Луис Энрике: я понимаю, что Мбаппе раздражён, но руковожу командой я

Луис Энрике: я понимаю, что Мбаппе раздражён, но руковожу командой я
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вновь высказался о недовольстве нападающего клуба Килиана Мбаппе в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1)

«Я понимаю, что Мбаппе раздражён, но руковожу командой я. Это было одно из лучших решений в моей карьере. Когда «Милан» обыгрывает «Ньюкасл» со счетом 2:1 на 88-й минуте, я говорил своим игрокам: «Эй, не нужно так рисковать!» Очевидно, нам нужно постараться забить, тем более, если посмотреть, с 88-й минуты мы два или три раза заходили в зону «Боруссии». Но это было очевидно важное решение. Это было не только моё решение, это было решение моего штаба, даже если последнее слово будет за мной», — приводит слова Энрике RMC Sport.

После матча Мбаппе был недоволен тем, что команда мало атаковала. «ПСЖ» вышел из группы Лиги чемпионов со второго места.

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Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Адейеми – 51'     1:1 Заир-Эмери – 56'    
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