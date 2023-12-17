17-летний Майли стал самым молодым автором гола в составе «Ньюкасла» в АПЛ

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Льюис Майли открыл счёт на 57-й минуте матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» с передачи Бруно Гимарайнса. Хавбек стал самым молодым автором гола клуба в истории его выступлениq в АПЛ — он забил в возрасте 17 лет и 229 дней, сообщает Opta.

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Майли родился 1 мая 2006 года. Во встрече с «Фулхэмом» он вышел на замену на 36-й минуте вместо Жоэлинтона.

Этот матч был шестым для Майли в текущем сезоне АПЛ. Ранее он отметился голевым пасом в игре 13-го тура с «Челси» (4:1). Майли также выходил на поле в трёх встречах Лиги чемпионов и одной в Кубке лиги. В прошлом сезон он провёл одну игру в АПЛ.

Майли также стал самым молодым автором гола в чемпионате Англии с апреля 2009 года. Тогда нападающий Федерико Македа в составе «Манчестер Юнайтед» отличился в возрасте 17 лет и 226 дней.