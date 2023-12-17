«Химки» сыграют два контрольных матча с клубами РПЛ в феврале

Подмосковные «Химки» запланировали восемь товарищеских матчей на зимних учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в Турции с 11 января по 1 марта, сообщает официальный сайт клуба.
Предварительное расписание игр и список соперников выглядят так:
24 января, «Химки» — «Краснодар-2»;
4 февраля (утро), «Химки» — «Черноморец»;
4 февраля (вечер), «Химки» — «Олимпик» (Узбекистан);
11 февраля (утро), «Химки» — «Пюник» (Армения);
11 февраля (вечер), «Химки» — соперник уточняется;
20 февраля (утро), «Химки» — «Чертаново»;
20 февраля (вечер), «Химки» — ЦСКА;
25 февраля, «Химки» — «Крылья Советов».
Об изменениях в расписании матчей будет сообщено дополнительно.
«Химки» занимают второе место в Первой лиги после 20 туров с 36 очками.