«Химки» сыграют два контрольных матча с клубами РПЛ в феврале

Подмосковные «Химки» запланировали восемь товарищеских матчей на зимних учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в Турции с 11 января по 1 марта, сообщает официальный сайт клуба.

Предварительное расписание игр и список соперников выглядят так:

24 января, «Химки» — «Краснодар-2»;

4 февраля (утро), «Химки» — «Черноморец»;

4 февраля (вечер), «Химки» — «Олимпик» (Узбекистан);

11 февраля (утро), «Химки» — «Пюник» (Армения);

11 февраля (вечер), «Химки» — соперник уточняется;

20 февраля (утро), «Химки» — «Чертаново»;

20 февраля (вечер), «Химки» — ЦСКА;

25 февраля, «Химки» — «Крылья Советов».

Об изменениях в расписании матчей будет сообщено дополнительно.

«Химки» занимают второе место в Первой лиги после 20 туров с 36 очками.