Мичел: мечтаю войти с «Жироной» в историю футбола

Главный тренер «Жироны» Мигел Мичел ответил, видит ли он себя тренером «Манчестер Сити» в будущем.

«Не знаю… Безумно думать об этом сейчас, потому что я люблю жить сегодняшним днём. Сейчас мы переживаем с «Жироной» замечательный момент, мы творим историю. Я прислушиваюсь ко всему, как к хорошему, так и к плохому, я очень самокритичен.

Мне нравится видеть, как оценивают мою команду и мою работу другие, потому что ты не можешь фокусироваться только на своей работе, надо видеть, как тебя воспринимают во внешнем мире. Очевидно, что я понимаю, кто конструктивно критикует, а кто деструктивно.

Если я начну читать Twitter, то пропаду, потому что найдутся люди, которые будут заходить туда только для того, чтобы навредить, и это может вызвать стресс. Сегодня я наслаждаюсь моментом, а что будет дальше – увидим. Я мечтаю о том, чтобы войти с «Жироной» в историю футбола», — цитирует тренера Marca.

«Жирона» после 16 туров занимает 1-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на два балла.