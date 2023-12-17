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Пикущак: Ивану Игнатьеву надо разобраться в голове и самому найти пути решения

Пикущак: Ивану Игнатьеву надо разобраться в голове и самому найти пути решения
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Экс-тренер «Краснодара» Игорь Пикущак прокомментировал ситуацию нападающего «Сочи» и воспитанника «быков» Ивана Игнатьева.

«Знаю Ваню — ему надо разобраться в голове. И самому найти пути решения. Плюс дисциплина вне футбольного поля. Это важные факторы, с которыми стоит разобраться. Он тогда был действительно хорош. Но потом проявились эти самые проблемы. Раньше же забивал. Ему всего 24 года — ничего не потеряно. Я в этом возрасте только из Молдавии уехал», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

24-летний воспитанник клубной академии «Краснодара» нападающий «Сочи» Иван Игнатьев в текущем сезоне провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним результативным пасом. После ухода из «Краснодара» в январе 2020 года форвард выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», но ни в одном из этих клубов не смог стать игроком основного состава.

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