Пикущак: Ивану Игнатьеву надо разобраться в голове и самому найти пути решения

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Пикущак прокомментировал ситуацию нападающего «Сочи» и воспитанника «быков» Ивана Игнатьева.

«Знаю Ваню — ему надо разобраться в голове. И самому найти пути решения. Плюс дисциплина вне футбольного поля. Это важные факторы, с которыми стоит разобраться. Он тогда был действительно хорош. Но потом проявились эти самые проблемы. Раньше же забивал. Ему всего 24 года — ничего не потеряно. Я в этом возрасте только из Молдавии уехал», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

24-летний воспитанник клубной академии «Краснодара» нападающий «Сочи» Иван Игнатьев в текущем сезоне провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним результативным пасом. После ухода из «Краснодара» в январе 2020 года форвард выступал за «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», но ни в одном из этих клубов не смог стать игроком основного состава.