Пикущак: в «Краснодар» на тренерскую работу позвал Галицкий

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал, что президент чёрно-зелёных Сергей Галицкий помог ему запустить тренерскую карьеру.

«Я ещё лет в 20 решил, что буду тренером. Менеджерство, агентство – это всё не моё. Я ведь играл в «Краснодаре». И когда уходил оттуда в «Амкар», Сергей Николаевич Галицкий сказал, что хотел бы видеть меня в клубе после окончания карьеры. Я закончил в 2016-м, позвонил ему. Мы пообщались, и он пригласил меня начать в академии. Там с инициативой, как я понимаю, выступил и Александр Марьянович — бывший главный тренер академии. Так что всё сложилось так, как надо», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

Молдавский специалист был главным тренером в «Краснодаре-2», армянском «Ноа», тольяттинском «Акроне» и казахстанском «Акжайыке». В ноябре он вывел другой казахстанский клуб «Туран» в высший дивизион страны, но пока не получил предложения о продлении контракта.