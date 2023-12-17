«Напомнил Тони, что у него немецкий паспорт». Нагельсман — о возвращении Крооса в сборную

Главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, существует ли вероятность того, что полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос вернётся в бундестим в преддверии чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

«У нас не было предметного разговора на эту тему. Мы говорили о сборной в целом, о впечатлениях Тони от её игры. Однако я верю, что каждый игрок сборной Германии считает важным сыграть на домашнем чемпионате Европы. Конечно, я много говорю с ним о футболе. Также я сказал ему: «Насколько мне известно, у тебя по-прежнему есть немецкий паспорт, и ты всё ещё можешь проявить себя наилучшим образом». Если он продолжит выступать на высоком уровне, возможно, позвоню ему ещё раз», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

Напомним, Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии летом 2021 года, после того, как в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года немецкая национальная команда проиграла Англии (0:2). Кроос дебютировал в бундестим в 2010 году. За этот период он принял участие в 106 матчах за сборную, в которых отметился 16 голами. В составе своей национальной команды футболист стал чемпионом мира в 2014 году.