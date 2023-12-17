Тренер «Аль-Иттифака» Джеррард: переход Фирмино к нам? Я являюсь его большим фанатом

Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино перейти в его клуб в грядущее трансферное окно.

«Очевидно, что в период ближайшего трансферного окна нам нужно усиливаться. Мы должны привлекать лучших футболистов. Это должно произойти как можно быстрее, ведь дело в усилении далеко не одной или двух позиций.

Конечно же, я очень хорошо знаю Фирмино, и являюсь его большим поклонником. На текущий момент он игрок «Аль-Ахли», поэтому мне сложно комментировать эту ситуацию и называть конкретные имена. Однако я хочу дать понять, что я по-прежнему голоден до трансферов, и мы хотим подписывать новых игроков для дальнейшего роста команды», — приводит слова Джеррарда британский журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что «Аль-Ахли» рассматривает вариант с тем, что отдать Фирмино в аренду другому клубу из Саудовский Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда называется в качестве основного претендента на подписание бразильского футболиста.