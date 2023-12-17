Месут Озил потроллил Ди Каприо, не знающего о существовании «Арсенала»

Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил подшутил над известным американским актёром Леонардо Ди Каприо, который, находясь на пресс-конференции в Лондоне, заявил, что не знает о существовании этого лондонского клуба.

«Футбольному клубу «Арсенал» больше 25 лет, так зачем ему о нём знать?» — написал Озил в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее СМИ подметили, что Ди Каприо выбирает для отношений только тех девушек, которые не достигли 25-летнего возраста. На момент выхода новости самому актёру 49 лет.

Озил выступал за «Арсенал» с 2013 по 2021 год. За это время немецкий футболист принял участие в 254 матчах, в которых он отметился 44 голами и 79 результативными передачами. В составе «канониров» Озил четыре раза выигрывал Кубок Англии и два раза Суперкубок Англии.