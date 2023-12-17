Тренер «Челси» Почеттино объяснил, почему Нкунку не вышел на поле в матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему не выпустил на замену полузащитника Кристофера Нкунку в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». До игры тренер сообщал, что футболист готов играть.

«Мы не хотели рисковать с ним и дали ему больше времени на восстановление», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» одержал победу в матче с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:0.

В текущем сезоне 26-летний Кристофер Нкунку не провёл ни одного матча. Игрок перешёл в «Челси» летом 2023 года. Он получил травму в предсезонном контрольном матче. В сезоне-2022/2023 Нкунку провёл 36 матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.