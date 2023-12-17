Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разбитый нос, бровь, руку ломал». Игрок «Факела» — об участии в фанатских драках

«Разбитый нос, бровь, руку ломал». Игрок «Факела» — об участии в фанатских драках
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль рассказал, как он участвовал в фанатских драках, когда ещё учился в школе.

«Я сразу знал, что буду футболистом. Стадион «Факела» заполнялся болельщиками, в том числе фанатов московских команд было много. И вот в то время я ходил на фанатский сектор «Факела».

Тогда были популярны фанатские драки. В школе так дрались, не более. Получал ли хоть раз? Конечно. Разбитый нос, бровь. И руку ломал, но по своей вине», — сказал Магаль в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне защитник принял участие в 22 играх за «Факел» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тысяч.

Материалы по теме
Игрок «Факела» не согласился со своей стоимостью в € 400 тыс. и оценил себя в € 1 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android