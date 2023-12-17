Тренер «Ньюкасла» Хау: было непросто восстановиться после вылета из Европы

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (3:0).

«Очень рад, особенно после середины недели. Психологически было непросто восстановиться после вылета из Европы. Какая отличная реакция. Мы потеряли двух важных игроков из-за травм. На нас свалилось всё.

Травмы Шера и Жоэлинтона? Трудно сказать, они выглядят не так уж плохо. Но их пришлось заменить, так что в краткосрочной перспективе это выглядит не очень хорошо.

Удаление у соперника? Я не хочу уклоняться от мнения, но я видел это только вживую, я не видел повторов, так что понятия не имею. VAR посмотрел это. Мне нужно было бы оценить это самому, прежде чем высказывать мнение.

Игроки сегодня устали. Вы могли видеть, что мы пытались справиться с нагрузкой. Я очень доволен своими футболистами. Эмоциональная нагрузка так же важна, как и физическая. К нам возвращаются некоторые игроки, которые могут многое изменить для нас», — приводит слова Хау BBC.